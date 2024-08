Rollstuhlbasketballer Dreimüller setzt in Paris zum großen Wurf an

Nach Olympia ist vor den Paralympics. Rollstuhlbasketballer Nico Dreimüller aus Wiesbaden kämpft mit der deutschen Nationalmannschaft in Paris um eine Medaille. Im dritten Anlauf soll es endlich klappen - dabei könnte eine Geheimwaffe helfen.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 11:10 Uhr

Rollstuhlbasketballer Nico Dreimüller strebt in Paris mindestens Bronze an.

Wenn Nico Dreimüller über die Paralympischen Spiele spricht, funkelt es in seinen Augen. Schon zwei Mal durfte der Rollstuhlbasketballer auf dieser großen Bühne um eine Medaille spielen. "Die Paralympics sind einfach das größte Event für Sportler", schwärmte der 26-Jährige im Gespräch mit dem hr-sport vor dem Start in Paris.

Auf seine vergangenen beiden Auftritte bei den Paralympics blickt Dreimüller aber mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits war es für den Wiesbadener natürlich eine Ehre für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, andererseits lief es in Rio 2016 sowie in Tokio 2021 unglücklich: Beide Male verlor sein Team denkbar knapp im Viertelfinale gegen Spanien und musste damit die Hoffnung auf Edelmetall begraben.

Freundin Katharina als Geheimwaffe

Doch es gibt - zumindest für Dreimüller persönlich - einen großen Unterschied zu den vergangenen beiden Paralympischen Spielen, denn Freundin Katharina ist dieses Mal vor Ort, um von den Rängen aus anzufeuern.

"Wenn wir mit der Mannschaft am Anfang aufs Feld kommen, dann gucke ich auch öfter mal hin, wo sie sitzt. Es ist auf jeden Fall schön, eine Unterstützung dabei zu haben", so Dreimüller mit einem Lächeln im Gesicht.

Er selbst gilt als einer der besten Rollstuhlbasketballer Deutschlands. Mit den Rhine River Rinos aus Wiesbaden kam Dreimüller zuletzt bei den Playoffs der Rollstuhlbasketball-Bundesliga bis ins Halbfinale, scheiterte dort aber an der RSB Thuringia Bulls.

Dreimüller: "Auch mit Bronze zufrieden"

Zu einer ganz großen Karriere fehlt dem gebürtigen Frankfurter noch ein internationaler Erfolg. Dreimüllers Ziel daher für Paris: "Eine Medaille wäre schön. Es muss nicht mal Gold sein, ich wäre auch mit Bronze zufrieden."

Den ersten Auftritt in Paris hat Dreimüller mit der deutschen Nationalmannschaft am 29. August im Spiel gegen Großbritannien. Falls es für ihn und das deutsche Team dieses Mal alles läuft, wie erhofft, würde am 8. September das Duell um Gold anstehen. Freundin Katharina wäre sicherlich mit dabei.