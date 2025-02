Die Rollstuhlbasketballer vom RSV Lahn-Dill stehen vor einem Umbruch.

Trainerin Janet Zeltinger hört nach sieben Jahren an der Seitenlinie im Sommer auf. "Seit mehr als 30 Jahren bin ich tief in Leistungssport involviert, nun ist es an der Zeit auch einmal andere Interessen in meinem Leben in den Fokus zu rücken", so die Kanadierin in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag. Zeltinger führte den RSV in den vergangenen Jahren zu zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg und einem Champions-League-Titel. Wer der 47-Jährigen im Sommer nachfolgt, haben die Mittelhessen noch nicht kommuniziert.