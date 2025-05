Skyliners unterliegen Braunschweig in der Crunchtime

Die Skyliners verlieren in Braunschweig nach starker Leistung erst in den Schlussminuten die Partie. Nun stehen sie vor dem Abschlussspiel in Heidelberg.

Jordan Theodore verlor mit den Skyliners in Braunschweig.

Jordan Theodore verlor mit den Skyliners in Braunschweig. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © IMAG / Beautiful Sports | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Skyliners Frankfurt haben ihr vorletztes Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga verloren. Die Hessen unterlagen am Sonntag bei den Löwen Braunschweig mit 72:79 (45:40). Es war die fünfte Niederlage in Folge für den Tabellenvorletzten, der den Klassenerhalt aber schon sicher hat.

Die Hessen erwischten einen guten Start in die Partie und entschieden das erste Viertel mit 22:15 für sich. Der Tabellenvierte kam dann aber besser in die Partie und verkürzte bis zur Pause auf fünf Punkte.

Kampfstarke Skyliners hielten Partie lange offen

Nach der Pause zeigten sich die Löwen dann aber zunehmend stärker. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten, in dem der favorisierte Gastgeber die entscheidenden Treffer landete. Die Löwen packten in der Crunchtime entschiedener zu. Die kampfstarken Frankfurter, die eine ordentliche Partie zeigten, standen wieder mit leeren Händen da.

Frankfurts Top-Scorer war Jordan Theodore mit 13 Zählern. Bei Braunschweig war es Ferdinand Zylka mit 14 Punkten. Am nächsten Sonntag (16.30 Uhr) treten die Skyliners in Heidelberg zum letzten Saisonspiel an.