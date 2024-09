Zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga empfangen die Skyliners Frankfurt am Sonntag (16.30 Uhr) die Bamberg Baskets.

Veröffentlicht am 27.09.24 um 18:36 Uhr

Nach dem überzeugenden 100:72-Sieg am ersten Spieltag in Göttingen sind die Frankfurter der erste Tabellenführer der neuen Spielzeit.

"Wir haben nicht gegen Berlin oder Bayern gewonnen, sondern in Göttingen. Erst in den kommenden Wochen werden wir wissen, was dieser Sieg bedeutet hat", mahnte Trainer Denis Wucherer. Wieder dabei ist Kapitän Lorenz Brenneke, der nach einer Lungenentzündung sein Comeback feiern könnte.