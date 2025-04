Skyliners verlieren Nachholspiel in der Verlängerung

Beinahe hätten die Skyliners Frankfurt ihre kleine Siegesserie ausgebaut. Gegen Rostock gab es dann allerdings den K.o. in der Verlängerung.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 22:13 Uhr

Die Skyliners Frankfurt haben den dritten Sieg in Serie knapp verpasst. Gegen Rostock verloren sie am Donnerstagabend das Nachholspiel nach Verlängerung mit 72:77.

Skyliners lange vorn

Zur Pause lagen die Hessen noch mit 32:27 vorn und holten sich die Führung nach einem Durchhänger im dritten Viertel im letzten Abschnitt zurück.

Rostock erzwang allerdings noch die Verlängerung und setzte sich in dieser durch. Die Skyliners hatten den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga schon am vergangenen Wochenende perfekt gemacht.