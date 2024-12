Die Skyliners Frankfurt und die Löwen Braunschweig liefern sich ein Kellerduell, das den Namen verdient. Die Hessen sind über weite Strecken die bessere Mannschaft, bekommen den Bock aber erneut nicht umgestoßen.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 22:40 Uhr

Die Skyliners Frankfurt haben den Befreiungsschlag im Keller der Basketball-Bundesliga verpasst. Die Hessen verloren am Freitag ein wildes Heimspiel gegen die Löwen aus Braunschweig 91:92. Es war die sechste Niederlage in Folge für die Skyliners, die in der Tabelle weiter Vorletzter sind.

Calvins Buzzer Beater hilft nichts

Die erste Hälfte gegen Braunschweig gehörte klar den Hessen, die im dritten Viertel aber einbrachen. Es war eine wilde Partie mit vielen Fouls und Ballverlusten auf beiden Seiten. Arnas Velicka entschied das Spiel Sekunden vor Schluss für die Gäste von der Freiwurflinie. Daran konnte auch der anschließende Dreier aus der eigenen Hälfte durch Frankfurts Top-Scorer Trey Calvin (24 Punkte) nichts mehr ändern.

"Unsere Offensive sieht besser aus, auch wenn wir im dritten Viertel ein bisschen Probleme hatten. Aber darauf können wir aufbauen", versuchte Guard Malik Parsons (22 Punkte) im Dyn-Interview das Positive aus der unnötigen Niederlage zu ziehen. Die Skyliners sind am 23.12. erneut daheim gefordert. Dann gastiert Tabellenführer Ulm in der Ballsporthalle.