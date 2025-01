Die Skyliners Frankfurt bestreiten ihr letztes Hinrundenspiel der Saison am Sonntag (15 Uhr) in Bonn.

Beim Liga-Achten hofft der Liga-Vorletzte aus Hessen auf den vierten Saisonsieg. "Die Bonner haben bisher in dieser Saison viele verschiedene Gesichter gezeigt", so Skyliners-Trainer Denis Wucherer. "Sie sind offensiv kaum zu stoppen, besonders wenn die Dreipunktwürfe fallen. Aber es gibt auch Phasen, in denen der Motor ein wenig stockt, insbesondere in der Offensive." Für sein Team gehe es vor allem darum, "mit der richtigen Intensität und Bereitschaft an den Start zu gehen". Auf die Aufbauspieler Trey Calvin (Adduktoren) und Jordan Theodore (Sprunggelenk) müssen die Hessen in Bonn verzichten.