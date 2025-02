Basketball-Bundesliga Skyliners mit wichtigem Schritt Richtung Klassenerhalt

Die Skyliners Frankfurt haben das immens wichtige Heimspiel im Tabellenkeller gewonnen. Gegen Göttingen machten es die Hessen aber viel spannender als nötig.

Veröffentlicht am 08.02.25 um 20:38 Uhr

Die Skyliners Frankfurt haben ihr Heimspiel gegen Göttingen am Samstagabend in einem Herzschlagfinale gewonnen. Im Duell der Kellerkinder der Basketball-Bundesliga behielten die Hessen mit 95:94 die Oberhand und vergrößerten damit den Abstand auf den Tabellenletzten deutlich. Bester Werfer der Hausherren war Malik Parsons mit 22 Punkten.

Unter den Augen von Neuzugang Marcus Domask, den die Hessen erst am Samstag verpflichtet hatten, der aber noch nicht spielberechtigt war, erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Die ersten vier Würfe waren alle drin, die ersten 10 Punkte so schnell gesammelt.

Theodore mit einfachen Fehlern

Weil die Skyliners die sensationelle Trefferquote aber nicht aufrechterhalten konnten und bei Göttingen die schnellen Guards Tra Holder und Marcus Shaver langsam wach wurden, ging es mit einem knappen 19:18 in die erste Viertelpause.

Auch in Viertel Nummer zwei waren die Skyliners die bessere Mannschaft, brachten sich mit einigen dummen Aktionen aber um den Lohn ihrer Mühen. Ausgerechnet der so erfahrene Jordan Theodore leistete sich gleich vier Turnover in Halbzeit eins und hielt die Göttinger im Spiel. Pausenstand: 40:34.

Am Ende wird's eng

Viel Neues sahen die knapp 5.000 Zuschauer in der Ballsporthalle auch im Anschluss nicht. Die Skyliners bauten ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zwölf Punkte aus (54:42), verpassten es aber, vorzeitig den Deckel drauf zu machen

Mit 66:58 ging es ins Schlussviertel und weil Göttingens Kostja Mushidi nun richtig aufdrehte (30 Punkte insgesamt), blieb es bis zur Schlusssekunde eng. Da vergab Collin Welp den letzten Wurf der Gäste.