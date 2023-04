Die Skyliners Frankfurt zeigten in Rostock eine starke Leistung.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Rostock war am Ende chancenlos, Rückkehrer Jordan Theodore überragte.

Die Skyliners Frankfurt haben am Ostersonntag einen ganz wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert und Rostock beim 99:77 (42:38) förmlich überrollt. Durch den Erfolg haben die Hessen, die sich in einem Kurz-Trainingslager auf Mallorca (bis Freitag, den 14. April) auf den Endspurt einstimmen wollen, wieder Land in Sicht.

Herausragend verlief vor allem das dritte Viertel, als sich die Hessen in einen Rausch spielten und sich deutlich absetzten (33:18). Bester Werfer der Skyliners war Rückkehrer Jordan Theodore mit herausragenden 26 Punkten.