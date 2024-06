Die Skyliners Frankfurt und Forward David Muenkat setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Wie der Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga (BBL) am Mittwoch mitteilte, bleibt der Kanadier den Frankfurtern in der kommenden Saison erhalten. Der 23-Jährige bringe alle physischen Voraussetzungen mit, um auch in der BBL eine wichtige Rolle im Team der Skyliners zu spielen, sagte Coach Denis Wucherer.

Muenkat war einer der Garanten für den direkten Wiederaufstieg. "Das große Potenzial, das wir schon letzten Sommer in David gesehen haben, hat er im Laufe der vergangenen Saison mehr als bestätigt und sich zurecht für höhere Aufgaben empfohlen", so Wucherer.