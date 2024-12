Die Losfee war sozusagen fachfremd: Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf zog am Montagabend die Halbfinal-Paarungen für das Basketball-Final-Turnier Top Four. Das Ergebnis: Die Skyliners aus Frankfurt werden es mit den Bamberg Baskets zu tun bekommen.

Veröffentlicht am 10.12.24 um 08:03 Uhr

Die Auslosung ergab, dass die Frankfurt Skyliners am 15. Februar 2025 (Samstag) im Halbfinale des Top Four auf den aktuellen 15. der Basketball-Bundesliga, die Bamberg Baskets, treffen werden. Die Frankfurter sind Tabellenachbarn, somit sollte das Halbfinale auf Augenhöhe stattfinden.

Das zweite Halbfinale lautet: FC Bayern Basketball gegen den Mitteldeutschen BC. Das Finale um die BBL-Pokal-Trophäe folgt am Sonntag, den 16. Februar. Tip-Off-Zeiten und der Austragungsort werden noch vonseiten der Liga erst noch bekannt gegeben.

In der Basketball-Bundesliga spielen die Skyliners bereits am heutigen Dienstag in Würzburg (18.30 Uhr).