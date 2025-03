Die Skyliners Frankfurt stehen in der Basketball-Bundesliga vor einer schweren Aufgabe.

Am Sonntag (18 Uhr) haben die Hessen den Liga-Dritten aus Chemnitz zu Gast in der Ballsporthalle. Im Hinspiel hatten die Skyliners mit 66:85 klar den Kürzeren gezogen. "Die Chemnitzer sind sehr stark in der Ballbewegung, und deshalb wird es vor allem auf unsere Verteidigung ankommen", sagte Frankfurts Trainer Klaus Perwas. Nicht helfen können den Hessen dabei die verletzten Trey Calvin (Leiste), David Muenkat (Sprunggelenk) und Christoph Philipps (Saisonaus nach Fraktur am Schienbeinkopf).