Die Skyliners Frankfurt müssen weiter Punkte im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga sammeln.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 13:38 Uhr

Am Sonntag (18 Uhr) kommt mit den Albatrossen aus Berlin ein vermeintlich machbarer Gegner zu Besuch. Der Hauptstadt strauchelt in dieser Saison, ist nur Tabellen-15. Ihr wahres Potential zeigten die Berliner aber vergangenes Wochenende beim Heimsieg gegen die Bayern aus München. "Berlin gehört jetzt natürlich nicht dorthin, wo sie gerade in der Tabelle stehen", weiß auch Skyliners-Trainer Denis Wucherer, der sich dennoch Chancen für sein Team ausrechnet: "Sie spielen einen Basketball, der uns erlauben sollte, mitzuspielen."