Skyliners gewinnen Krimi in Bremerhaven

Zu Gast bei den Eisbären Bremerhaven sind die Hessen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Die Skyliners Frankfurt haben am Freitagabend einen denkbar knappen Auswärtssieg eingefahren. Zu Gast bei den Eisbären Bremerhaven setzten sich die Hessen mit 94:90 in der Overtime durch. In der Tabelle der zweiten Basketball-Bundesliga klettern die Frankfurter durch diesen Erfolg auf Rang zwei.