Skyliners Frankfurt wachsen am schnellsten

Die Skyliners Frankfurt sind gemessen an der Zahl der Teilnehmerausweise der am schnellsten wachsende Basketball-Verein Deutschlands.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 16:52 Uhr

Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hervor. Der hessische Klub konnte sich demnach über ein Wachstum von 315 Prozent freuen. Im Gesamt-Ranking reichte das für Platz zwölf. "Es ist schön zu sehen, dass unsere umfangreiche Arbeit, nicht zuletzt im Schulbereich, nun auch in Zahlen sichtbar wird", sagte Harald Sakho, der Geschäftsleiter des Skyliners e.V. "Wir möchten so zur Stärkung des Basketballs in Deutschland beitragen."