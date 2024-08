Lorenz Brenneke wird die Frankfurt Skyliners als Kapitän in die neue Bundesliga-Spielzeit führen. Das gaben die Hessen bereits am Freitag auf dem Fanfest zum Saisonauftakt bekannt.

Brenneke war bereits in der vergangenen Saison Co-Kapitän und führte das Team aus der zweiten Liga zurück in die erste.

"Lorenz ist die ideale Wahl. Er ist ein guter Typ und kennt den Club", ist sich Trainer Denis Wucherer sicher. Brenneke kündigte an, mit gutem Beispiel vorangehen zu wollen und auch "abseits des Courts" dafür zu sorgen, dass die Team-Chemie beim Aufsteiger stimmt. Die Hessen starten am 13. September (20 Uhr) mit dem Pokal-Spiel in Trier in die neue Spielzeit.