In der Basketball-Bundesliga läuft es für die Skyliners Frankfurt überschaubar. Dafür gibt es nun im Pokal Grund zur Freude: Die Hessen schafften den Einzug in das Finalturnier.

Die Skyliners Frankfurt haben sich die Teilnahme am Final Four im BBL Pokal gesichert. Das Team gewann am Samstagabend das Viertelfinale in Göttingen mit 78:67 (37:36).

Die Partie der beiden Kellerkinder der Bundesliga - Frankfurt ist Vorletzter, Göttingen Letzter - war von Anfang an ausgeglichen. So konnten die Skyliners die minimale Führung von 37:36 mit in die Pause nehmen.

Final-Four-Turnier könnte nach Frankfurt kommen

Im dritten Viertel erspielten sich die Frankfurter einen 56:49-Vorsprung, den sie im letzten Durchgang erfolgreich verteidigen konnten. Die Hessen, in der Bundesliga als Aufsteiger erst mit zwei Siegen in acht Spielen, konnten dann den Einzug in das Finalturnier des BBL Pokals bejubeln - die mitgereisten Fans hatten ohnehin schon vor der Schlusssirene "Oh, wie ist das schön" angestimmt.

Als weiterer Teilnehmer am Final Four steht bereits Weißenfels fest, die beiden anderen Starter werden am Sonntag und Montag ermittelt. Um die Austragung können sich die beteiligten Teams bewerben, also auch Frankfurt.