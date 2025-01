Jordan Theodore bleibt den Skyliners Frankfurt auch für den Rest der Saison erhalten. Wie der hr-sport erfahren hat, macht der hessische Basketball-Club von einer Vertragsoption Gebrauch.

Die Frage stand schon vor dem Spiel in Chemnitz am Samstag im Raum: Was wird danach eigentlich aus Jordan Theodore? Der ursprüngliche Vertrag des Aufbauspielers, den die Skyliners erst Anfang Dezember verpflichtet hatten, wäre am 6. Januar ausgelaufen. Aber in besagtem Vertrag war auch eine Option zur Verlängerung verankert. Und genau die haben die Skyliners nach Informationen des hr-sport nun gezogen.

Der 35 Jahre alte Routinier hat bleibenden Eindruck bei den Skyliners-Bossen hinterlassen. Das Offensivspiel hat unter Theodores Führung deutlich an Struktur gewonnen. Als Tabellenvorletzter werden die Hessen aber wohl noch etwas länger um den Klassenerhalt bangen müssen.

Verletzt? Theodore gibt Entwarnung

Theodore selbst deutete seine Vertragsverlängerung bereits in den sozialen Medien an. Nachdem der US-Boy bei der 66:85-Pleite in Chemnitz umgeknickt war, musste er am Sonntag zum MRT. Theodore gab bei Instagram jetzt nicht nur Entwarnung, sondern blickte schon voraus aufs nächste Heimspiel kommenden Sonntag (18 Uhr) gegen Berlin. "Ich sollte gegen Berlin wieder spielen können", so Theodore.

Der Haken an der Geschichte: Durch die Vertragsverlängerung haben die Skyliners weiterhin sieben ausländische Spieler im Kader. Laut Bundesliga-Reglement dürfen aber pro Spieltag nur sechs im Aufgebot stehen. Auch in Zukunft wird Trainer Denis Wucherer also einen nicht-deutschen Spieler aussortieren müssen.

Calvin fällt weiter aus

Momentan fällt das noch leicht: Guard-Kollege Trey Calvin zwickt die Leiste. Der 23 Jahre alte US-Amerikaner konnte in den vergangenen beiden Spielen also ohnehin nicht mitwirken. Und bei den Skyliners rechnen sie damit, dass Calvin noch ein paar Wochen mehr pausieren muss. Nach der Theodore-Verlängerung steht der Ersatz immerhin schon bereit.