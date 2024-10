Die Skyliners Frankfurt sind im November viel auf Reisen.

Kein einziges Heimspiel steht für die Hessen im elften Kalendermonat an. Bevor es in Bus und Bahn kreuz und quer durch die Republik geht, empfängt der Aufsteiger am Samstag (18.30 Uhr) aber erst noch die Academics aus Heidelberg. "Heidelberg spielt einen eigenen Stil mit viel Ballbewegung und zahlreichen Backdoor-Cuts", warnt Skyliners-Coach Denis Wucherer vor dem gut in die Saison gestarteten Gegner. Die Hessen sind unter dem Korb weiter dünn besetzt, weil neben den verletzten Kamaka Hepa und Jacob Knauf auch Ed Croswell aus familiären Gründen fehlt.