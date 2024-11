Nichts war es mit Wiedergutmachung: Die Skyliners Frankfurt haben auch die Auswärtspartie in Rostock klar verloren. In der Tabelle kommen die Hessen damit nicht vom Fleck.

Nach der sehr deutlichen Heim-Niederlage gegen Heidelberg haben die Frankfurt Skyliners auch das Auswärtsspiel bei den Rostock Seawolves verloren. An der Ostsee setzte es für die Hessen am Freitag eine am Ende doch klare 83:66-Pleite. Dabei war die Partie in Rostock trotz des am Ende deutlichen Resultats lange offen.

Erst im Schlussviertel verpennten die Hessen die Anfangsphase komplett und die Gastgeber konnten davon ziehen. Damit war die Partie entschieden, denn diesen Rückstand konnten die Frankfurter im Anschluss nicht mehr aufholen. Die Hessen stecken damit weiter im Tabellenkeller fest.