Die Sieglos-Serie der Skyliners Frankfurt wird immer länger.

Sechs Niederlagen in Folge kassierten die Hessen zuletzt und befinden sich als Tabellenvorletzter weiter in akuter Abstiegsgefahr. Mit den Niners aus Chemnitz wird am Samstag (15 Uhr) aber nun eine ähnlich erfolglose Mannschaft in der Frankfurter Ballsporthalle vorstellig. Der Tabellen-Elfte aus Sachsen wartet seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis und droht, im Kampf um die Playoff-Plätze den Anschluss zu verlieren. Der Schlüssel zum Erfolg könnte die Arbeit unterm Korb sein. Beide Teams waren zuletzt äußerst schwach beim Rebounding.