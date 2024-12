Ed Croswell und Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt gehen nach nur wenigen Monaten schon wieder getrennte Wege.

Der Center, der erst im Sommer von Fenerbahce Istanbul II an den Main gewechselt war, schließt sich mit sofortiger Wirkung dem litauischen Klub KK Nevezis Kedainiai an. Das gaben die Skyliners am Dienstag bekannt. Die Trennung ist demnach einvernehmlich. Schon am vergangenen Spieltag bei der Niederlage gegen Hamburg hatte Croswell aufgrund der Ausländerregelung nicht gespielt. "Manchmal ist es für beide Seiten das Beste, einen neuen Weg einzuschlagen", so Skyliners-Coach Denis Wucherer.