Klaus Perwas bleibt Co-Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Klaus Perwas, der Co-Trainer der Skyliners Frankfurt, bleibt in selbiger Funktion auch der deutschen Nationalmannschaft erhalten.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 10:16 Uhr

Das gab der Basketball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. Der Klub stellt Perwas für die EM-Qualifikationsspiele gegen Schweden Ende November frei. Bundestrainer Gordon Herbert hatte Perwas 2021 ins Trainer-Team des DBB geholt, Nachfolger Alex Mumbru setzt weiter auf den 53-Jährigen. "Klaus ist ein großartiger Trainer. Es ist kein Zufall, dass er in der besten Zeit der deutschen Nationalmannschaft zum Trainerstab gehört", so der DBB-Coach.