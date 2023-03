Die Skyliners Frankfurt haben das Abstiegsduell in Hamburg verloren.

Die Skyliners Frankfurt haben das Abstiegsduell in Hamburg verloren. Bild © Imago Images

Pleite in Hamburg: Jetzt wird’s eng für die Skyliners

Die Skyliners Frankfurt haben das Schicksalsspiel in Hamburg verloren. Die Hessen taumeln dem Abstieg entgegen.

Die Skyliners Frankfurt haben im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga den nächsten empfindlichen Rückschlag erlitten. Bei den Hamburg Towers unterlagen die Hessen am Samstagabend mit 70:84 (40:41) und haben damit auch den direkten Vergleich gegen den Keller-Konkurrenten verloren.

Die Nerven liegen blank

In einem nicht immer ansehnlichen, aber lange Zeit spannenden Spiel lagen die Nerven bei den Hessen im vierten Viertel sichtbar blank. Die Hanseaten gewannen das entscheidende Viertel mit zehn Punkten. Bester Werfer der Hessen war Isiah Washington mit 18 Punkten.

Statt die Towers tief in den Abstiegskampf hinein zu ziehen, sind die Hanseaten dem Tabellenvorletzten aus Frankurt nun wohl enteilt. Um Hamburg in der Tabelle noch zu überholen, müssten die Skyliners in den verbliebenen neun Saisonspielen vier Siege mehr einsammeln als die Towers.

