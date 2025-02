Nach dem wichtigen Erfolg im Kellerduell gegen Göttingen am Samstagabend sind die Frankfurt Skyliners schon am Dienstag (20 Uhr) erneut gefordert.

Die Aufgabe ist dieses Mal jedoch ungleich schwerer: Die Frankfurter Bundesliga-Basketballer treten bei BBL-Tabellenführer Bayern München an. "Das Gute an diesem Spiel ist, dass es eine Partie ohne Druck ist. Es kann Spaß machen, wenn man in München spielt und dort auf einem hohen Niveau agiert", sagte Skyliners-Headcoach Denis Wucherer. Dass die Hessen mithalten können, bewiesen sie im Hinspiel: Das ging mit 91:84 nur knapp an die Bayern.