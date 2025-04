Skyliners treffen im Nachholspiel auf Rostock

Für die Skyliners Frankfurt steht in der Basketball-Bundesliga am Gründonnerstag (20 Uhr) vor heimischem Publikum das Nachholspiel des 18. Spieltags gegen Rostock an.

Die Hessen, die den Klassenerhalt mittlerweile fest in der Tasche haben, gehen mit dem Erfolgserlebnis von zwei Siegen am Stück in die Partie mit den Seawolves. Da aber auch die Rostocker derzeit gut drauf sind und die vergangenen drei Begegnungen gewonnen haben, warnt Chefcoach Klaus Perwas vor dem Aufeinandertreffen: "Nur weil wir jetzt zwei Spiele gewonnen haben, sollten wir nicht in Euphorie verfallen."