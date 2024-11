Skyliners verlieren in Oldenburg in der Overtime

Die Frankfurt Skyliners kämpfen sich in Oldenburg erst stark zurück, haben dann in der Verlängerung aber keine Chance mehr. Immerhin: Malik Parsons zeigte eine starke Leistung.

Die Skyliners Frankfurt haben am Samstagabend die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Headcoach Denis Wucherer verlor bei den Baskets aus Oldenburg mit 92:102 in der Overtime. In der Tabelle der Basketball-Bundesliga stehen die Hessen damit auf Platz 15.

Die Skyliners kämpften sich in der regulären Spielzeit zunächst stark zurück und belohnten sich mit einem Dreier zum Ausgleich wenige Sekunden vor Schluss. In der Overtime ging den Frankfurtern dann aber die Kraft aus. Bester Werfer der Skyliners war Malik Parsons mit 24 Punkten.