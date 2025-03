Nach dem Heimsieg gegen Ludwigsburg wollen die Skyliners Frankfurt am Wochenende auch auswärts nachlegen.

Im zweiten Spiel nach der Entlassung von Ex-Coach Denis Wucherer treten die hessischen Bundesliga-Basketballer am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabllenzeiten Ulm an. Die Favoritenrolle liegt demnach klar bei den Hausherren. "Die Ulmer sind eine sehr physische Mannschaft", warnte der neue Trainer Klaus Perwas. Ulm, das am vergangenen Spieltag die Tabellenführung an den FC Bayern verlor, hat zudem die beste Offenisve der Liga. "Wir müssen gut verteidigen", so Perwas.