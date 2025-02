Einer der Besten und Größten bleibt den Skyliners Frankfurt noch ein paar Monate erhalten. Einaras Tubutis hat seinen Vertrag bei den hessischen Basketballern erneut verlängert.

Der litauische Basketballer Einaras Tubutis bleibt dem Bundesligisten Skyliners Frankfurt bis zum Ende der laufenden Saison erhalten. Die Skyliners verlängerten den Vertrag mit dem 26-Jährigen bis zum Sommer, wie der Club am Montag mitteilte. Tubutis hatte bereits im November ein Arbeitspapier für nur einige Monate unterschrieben.

"Es ist gut, dass wir Einaras bis zum Ende der Saison weiterverpflichten konnten. Das gibt uns eine gewisse Stabilität auf den großen Positionen und ermöglicht es uns als Team, weiter zu wachsen, um für die zweite Hälfte der Saison gut aufgestellt zu sein", sagte Frankfurts Coach Denis Wucherer.

Einer der besten Rebounder der Liga

Der 2,07 Meter große Tubutis war vor der Saison während der Vorbereitung für den damals verletzten Kamaka Hepa zu den Frankfurtern gekommen. Seitdem etablierte sich der Zugang als einer der besten Rebounder in der Basketball-Bundesliga (BBL). In der BBL stand Tubutis in dieser Saison bislang in 15 Partien auf dem Parkett. Dabei kommt er im Schnitt auf 6,3 Abpraller und 8,3 Punkte pro Spiel.