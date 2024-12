Adam Ammour hat beim Weltcup im lettischen Sigulda ein Wochenende zum Vergessen erlebt.

Nachdem der Gießener bereits am Samstag in beiden Läufen gestürzt war, passierte ihm dasselbe Misgeschick auch beim ersten Lauf am Sonntag. Kurios: Noch im Februar war Ammour mit Bahnrekordzeit in Sigulda zu seinem ersten EM-Titel gerast. Auf den zweiten Durchgang verzichtete der 23-Jährige dann. "Wir haben ihn dann rausgenommen, weil er einfach kein Konzept hatte für die Passage 13/14. Wichtig ist auch, dass beide Anschieber gesund nach Hause kommen", sagte Cheftrainer Rene Spies.