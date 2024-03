Le Bris und Grossman gewinnen Boulder-Turnier in Pfungstadt

Arthur Le Bris und Natalia Grossman haben am Sonntag das internationale Boulder-Turnier in Pfungstadt gewonnen. Vor allem das Frauen-Finale war an Spannung kaum zu toppen.

Der Franzose Arthur Le Bris hat das internationale Boulderturnier Studio Bloc Masters 2024 in Pfungstadt bei den Männern gewonnen. Der 21-Jährige löste im Finale am Sonntag als einziger zwei der vier Kletter-Probleme und schnappte sich den ersten Platz vor Zan Sudar aus der Slowakei und Filip Schenk aus Italien.

Bei den Frauen gewann die US-Amerikanerin Natalia Grossman einen extrem knappen Wettbewerb vor Iziar Martinez aus Spanien und Jessica Pilz aus Österreich. Grossman und die erst 18 Jahre alte Martinez kletterten alle vier Routen bis zum Ende. Die US-Amerikanerin hatte am Ende nur deshalb die Nase vorne, weil sie weniger Versuche benötigte. Die Österreicherin Pilz erreicht immerhin bei drei Routen den Top-Griff.

Grossman und Le Bris freuen sich über je 4.000 Euro Preisgeld, für Platz zwei gab es die Hälfte, Bronze wurde immerhin mit 500 Euro belohnt. Das Studio Bloc Masters gilt vielen Sportlerinnen und Sportlern als ideale Vorbereitung auf die Weltcup-Saison, die am 9. April in Shanghai beginnt.