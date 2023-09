Kassel siegt in der DEL2, Bad Nauheim geht unter

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 einen mühevollen Sieg erkämpft und die Eisbären Regensburg am Freitagabend mit 2:1 in die Knie gezwungen.

Das Siegtor im Mittelfeldduell des Achten gegen den Sechsten gelang Samuel Dotter neun Minuten vor dem Ende für die Nordhessen. Der EC Bad Nauheim hingegen hatte keine Chance bei seinem Auswärtsspiel bei den bis dahin sieglosen Bietigheim Steelers und verlor 2:6.