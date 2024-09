In der Deutschen Eishockey Liga haben die Löwen Frankfurt ihr erstes Saisonspiel gegen Nürnberg gewinnen können - wenn auch denkbar knapp. Eine Liga tiefer gab es in der DEL2 für Bad Nauheim und Kassel dagegen nichts zu feiern.

Veröffentlicht am 20.09.24 um 22:17 Uhr

Erfolgreicher Auftakt für die Löwen Frankfurt in der DEL: Die Hessen haben sich am Freitagabend zu Hause mit 3:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers durchgesetzt. Die 6.317 Zuschauer sahen dabei bis zum Schluss eine spannende Partie, bei der beiden Mannschaften noch viele Abstimmungsfehler unterliefen.

Während im ersten Drittel die Hessen zwar weniger Spielanteile hatten und dennoch durch einen abgefälschten Schuss von Carter Proft mit 1:0 in Führung gingen (12.), war es im zweiten Drittel genau umgekehrt: Die Löwen besser in der Partie, aber die Gäste mit dem Tor - Charlie Gerard traf für Nürnberg (40.). Frankfurts Goalie Cody Brenner, der anstelle des verletzten Jussi Olkinuora das Tor hütete, blieb dabei ohne Schuld, denn beim Schuss wurde ihm die Sicht genommen.

Entscheidung im Schlussdrittel

Im Schlussdrittel war es dann Cameron Brace, der die Frankfurter mit einem satten Schuss zum 2:1 auf die Siegerstraße brachte (45). Mit der Führung im Rücken spielten die Löwen ein selbstbewussteres Eishockey und konnten durch Daniel Pfaffengut die Führung ausbauen (49.). Eher überraschend war es in der Folge, dass Eugen Alanov die Gäste noch mal auf ein Tor heranbrachte (56.).

Angetrieben davon warfen die Nürnberger in den Schlussminuten alles nach vorne und zogen ihren Goalie, doch ein Tor sprang nicht mehr heraus. Daher blieb es am Ende bei dem knappen 3:2-Sieg der Löwen zum Auftakt, die sich Platz sechs als Saisonziel gesetzt haben.

DEL2: Niederlage für Bad Nauheim und Kassel

Eine Liga tiefer gab es aus hessischer Sicht in der DEL2 keinen Sieg zu feiern: Der EC Bad Nauheim gab in Krefeld eine 0:2-Führung aus der Hand und musste am Ende nach Penaltyschießen eine 3:4-Niederlage hinnehmen.

Auch die Kassel Huskies mussten am Freitagabend als Verlierer das Eis verlassen. Zu Gast bei den Eispiraten Crimmitschau unterlagen die Nordhessen mit 1:3. Für die Kasseler war es im dritten Saisonspiel die erste Niederlage.