Im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie sind die Kassel Huskies ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen Freiburg war der Sieg nach Rückstand allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 21:46 Uhr

Die Kassel Huskies haben einen guten Start in die Playoffs der DEL2 erwischt. Die Schlittenhunde gewannen am Mittwochabend das erste Viertelfinal-Spiel gegen Freiburg mit 2:1.

Die Nordhessen kamen gut ins Spiel und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht - einzig mit dem Torerfolg klappte es erstmal nicht. Dafür schlugen die Gäste am Ende des zweiten Drittels eiskalt zu und gingen in Führung.

Thiel und Kanninen drehen die Partie

Kassel schaffte im dritten Drittel zunächst den Ausgleich durch Simon Thiel. Sieben Minuten vor dem Ende gelang Henri Kanninen dann der umjubelte Siegtreffer, der Kassel in der Viertelfinal-Serie mit 1:0 in Führung bringt.

In der Best-of-seven-Serie geht es schon am Freitag (19.30 Uhr) weiter - dann gastieren die Huskies in Freiburg.