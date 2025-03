Die Kassel Huskies haben auch das dritte Spiel der Serie in den Viertelfinal-Playoffs gegen Freiburg gewonnen. Nun fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale.

Veröffentlicht am 16.03.25 um 19:28 Uhr

Die Kassel Huskies marschieren weiter: Auch das dritte Spiel gegen Freiburg konnten die Nordhessen am Sonntag für sich entscheiden. Das 3:1 bedeutet auch die 3:0-Führung in der Serie der Viertelfinal-Playoffs.

Thiel, Garlent und Keck drehen Rückstand

Wie schon in den ersten beiden Spielen gerieten die Huskies zunächst in Rückstand. Den konnten sie aber auch dieses Mal drehen. Simon Thiel besorgte zunächst den Ausgleich, ehe Hunter Garlent und Tristan Keck alles klar machten.

Damit kann sich Kassel bereits am Dienstag (19.30 Uhr) den Einzug ins Halbfinale sichern - dann steht in Freiburg Spiel vier der Best-of-Seven-Serie an.