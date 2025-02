Die Löwen Frankfurt feiern in der DEL zwar einen Sieg gegen Augsburg. Nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung drohte ihnen aber noch alles zu entgleiten. Erfolgreich starteten auch Kassel und Bad Nauheim ins Wochenende.

Veröffentlicht am 14.02.25 um 22:32 Uhr

Die Löwen Frankfurt konnten ihre Siegesserie in der DEL weiter ausbauen. Gegen das Tabellenschlusslicht Augsgburger Panther machten es die Hessen nach starkem Start aber noch spannend und konnten das Spiel erst im Penaltyschießen mit 5:4 für sich entscheiden.

Nach dem ersten Durchgang führte das Team von Chefcoach Tom Rowe bereits mit 3:0, bis zur 39. Minute mit 4:0. Dann setzten die Gäste zur großen Aufholjagd an und glichen in letzer Minute aus. Im Penaltyschießen sicherte Cameron Brace den Löwen immerhin noch einen Zusatzpunkt im Rennen um die Pre-Play-offs.

Huskies und Rote Teufel erfolgreich

In der DEL 2 konnten derweil die Kassel Huskies in der Verlängerung einen 2:1-Heimsieg gegen die Starbulls Rosenheim einfahren. Damit halten die Nordhessen einen direkten Konkurrenten im Rennen um die Heimspielplätze in den Play-offs auf Distanz und klettern vorerst auf Tabellenplatz zwei.

Der EC Bad Nauheim konnte im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze ebenfalls Boden gutmachen. Gegen den ESV Kaufbeuren gelang den "Roten Teufeln" ein 7:3-Erfolg. Bode Wilde steuerte drei Treffer bei. Das Team von Trainer Mike Pellegrims ist Zehnter und hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen als die direkten Konkurrenten.