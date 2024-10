Eishockey Löwen siegen in Iserlohn, Kassel gewinnt Hessen-Derby

Die Löwen setzen sich auch in Iserlohn durch und holen den dritten Sieg in Folge in der DEL. Eine Liga tiefer triumphiert Kassel im Hessen-Derby in Bad Nauheim und klettert an die Tabellenspitze.

Veröffentlicht am 04.10.24 um 22:05 Uhr









Dominik Bokk gewann mit den Löwen Frankfurt in Iserlohn. Bild © Imago Images

