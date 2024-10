Eishockey Nächste Bauchlandung für die Löwen: Heimpleite gegen Schwenningen

Die Löwen Frankfurt kommen nicht aus ihrem Tief. Gegen Schwenningen setzt es eine Heimpleite in der Overtime und die vierte Niederlage in Folge. In der DEL2 siegt Spitzenreiter Kassel, Schlusslicht Bad Nauheim verliert erneut.

Cameron Brace und die Löwen Frankfurt konnten sich gegen Schwenningen nicht durchsetzten und kassierten eine Heimniederlage. Bild © Imago Images

Die Löwen Frankfurt haben ihre Negativ-Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert. Die Hessen unterlagen am Sonntag im Heimspiel den Schwenninger Wild Wings mit 1:2 nach Verlängerung. Es ist die vierte Niederlage hintereinander. Den Gästen aus dem Schwarzwald gelang ein Traumstart. Matthew Puempel traf bereits nach 82 Sekunden zur Führung und nutzte dabei einen Abwehrfehler der Gastgeber. Bei einem Konter parierte Löwen-Keeper Jussi Olkinuora zunächst einen Schuss des frei vor ihm auftauchenden Kyle Platzer. Der nachgerückte Puempel hatte danach wenig Mühe im zweiten Versuch. Goalie Eriksson lässt Löwen verzweifeln Die in der Defensive starken Schwenninger erwiesen sich als unangenehmer Gegner, die hartnäckig die Führung im ersten und zweiten Drittel verteidigten. Verlassen konnten sie sich dabei auch auf ihren aufmerksamen Goalie Joacim Eriksson, der zu den besten Torhütern der Liga zählt. Der Schwede entnervte die Frankfurter mit seinen Paraden. 27 waren es allein bis zum Ende des zweiten Drittels, bis zum Spielende sogar 32. Die Löwen, die in den drei Partien zuvor drei Niederlagen kassierten und auf eine Tordifferenz von 3:12 Treffern kamen, zeigten sich in den ersten beiden Dritteln zwar sehr bemüht, aber letztlich durchsetzungsschwach. Schwächen offenbarten sie auch im Überzahlspiel: sechsmal Powerplay in der Partie, sechsmal kein Tor. Sturmlauf kurz vor Schluss belohnt Im letzten Drittel drängten die Löwen leidenschaftlich auf den Ausgleich. Die Löwen-Fans unter den 5.500 Zuschauern mussten lange zittern. Erst 15 Sekunden vor Schluss gelang Frankfurt durch Dominik Bokk das umjubelte 1:1. In der Verlängerung machte Schwenningen dann aber schnell kurzen Prozess. Nach nicht einmal einer Minute traf Zach Senyshyn mit einer feinen Einzelleistung zur Entscheidung. In der Tabelle belegt Frankfurt weiter Platz neun. Im nächsten Spiel empfangen die Löwen am Freitag (19.30 Uhr) den Tabellenzwölften Straubing Tigers. DEL2: Kassel siegt, Bad Nauheim verliert In der DEL2 gaben sich die Kassel Huskies als Tabellenführer keine Blöße und besiegten die Lausitzer Füchse am Sonntag mit 5:2. Für die überlegenen Nordhessen (62:31 Schüsse aufs Tor) trafen Tristan Keck (2), Yannik Valenti, Tim Bender und Louis Brune gegen die Nordsachsen. Der EC Bad Nauheim verlor dagegen gegen den EC Freiburg mit 3:4 nach Verlängerung. Henri Kanninen, Taylor Vause und Parker Bowles trafen für die Wetterauer in der regulären Spielzeit. Nach neun Sekunden bekamen die Gastgeber das entscheidende Gegentor zum 3:4 in der Overtime. Der Tabellenletzte kassierte die siebte Niederlage in Serie.