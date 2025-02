Tag der offenen Tür gegen Düsseldorf Löwen Frankfurt mit krachender Heimpleite

Die Löwen Frankfurt haben gegen den Tabellenletzten eine denkwürdige Niederlage kassiert. In der DEL2 verloren die Kassel Huskies zwar, konnten ihren Spitzenplatz aber behalten.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL eine spekakuläre Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Hessen unterlagen am Sonntag der Düsseldorfer EG mit 4:8. Vor der Partie war Düsseldorf noch Tabellenletzter gewesen.

Dabei hatten die Löwen im ersten Drittel noch einen Rückstand zur 2:1-Führung gedreht und auch zu Beginn des zweiten Drittels mit 3:2 geführt, Maksim Matushkin war dabei dreifach erfolgreich. Satte fünf Gegentore im zweiten Drittel bedeuteten aber den Genickbruch für die Hessen. Die Löwen stehen in der Tabelle auf Rang elf.

Huskies verlieren - und bleiben an der Spitze

In der DEL2 verloren die Kassel Huskies am Abend mit 1:2 in Ravensburg. Weil Dresden in der Overtime gegen Freiburg verlor, bleiben die Nordhessen dennoch Tabellenführer. Der EC Bad Nauheim gewann mit 3:0 bei den Selber Wölfen.