Chandler hat Europapokal-Sieg noch nicht realisiert

Eintracht-Eigengewächs Timothy Chandler muss sich auch über drei Wochen nach dem Sieg in der Europa League noch kneifen. Der Triumph gegen die Glasgow Rangers hallt weiter nach. "Um ganz ehrlich zu sein: So richtig kann ich es immer noch nicht glauben. Wenn jemand meine Tochter fragt: "Was hat der Papa gewonnen?", dann sagt sie sofort: "Europapokal!", erzählte Chandler im Gespräch mit dem Magazin 11Freunde. Wann er es realisieren wird? Das kann der Rechtsverteidiger noch gar nicht richtig einschätzen: "Ich glaube, wir werden erst wirklich verstehen, was da passiert ist, wenn die Vorbereitung losgeht." Oder wenn der Eintracht-Flieger am 10. August in Helsinki landet: "Oder vielleicht erst, wenn es um den Supercup geht. Gegen Real Madrid. Was für ein geiles Spiel!"