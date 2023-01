Eintracht reist ins Trainingslager ab

Eintracht Frankfurt ist am Mittwochvormittag Richtung Trainingslager in Dubai aufgebrochen. Dort wird sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner bis zum 14. Januar auf die Rückrunde vorbereiten. Welche Spieler die Reise nicht mit angetreten haben, welche Schwerpunkte Glasner setzen will und ob der Coach möglicherweise an der taktischen Formation arbeiten lassen will - das und mehr haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.