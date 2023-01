Darmstädter Stürmersuche zieht sich hin

Beim SV Darmstadt 98 gestaltet sich die Suche nach einem neuen Stürmer, der den Kader noch in diesem Winter verstärken soll, weiter schwierig. "Ich weiß, dass die Jungs in der Scouting-Abteilung seit Monaten versuchen, den passenden zu finden", sagte Torsten Lieberknecht am Samstag im Trainingslager in Spanien. Der Trainer betonte: "Wir versuchen, eine Lösung zu finden – mit dem Wissen: Wenn die nicht kommt, dann ist das Vertrauen in diese Truppe so dermaßen groß, dass wir wissen: Mit den Jungs, die zurückkommen, haben wir einen guten Kader da." Lieberknecht konzentriere sich auf jene Profis, die ihm aktuell zur Verfügung stehen. "Wenn noch was passiert: super. Wenn nicht: Dann ist es eben so und wir ziehen es weiter durch."