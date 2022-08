Wagner springt Willenborg zur Seite

Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner hat Frank Willenborg nach dem zurückgenommenen Elfmeter für Eintracht Frankfurt in Berlin verteidigt. "Es gibt einen Kontakt. Strafstoß ist eine mögliche Entscheidung, aber die bessere Entscheidung – leider für die Eintracht-Fans – ist Ursache und Wirkung mit einzubeziehen" sagte Wagner dem hr-sport. Und da der Kontakt von Hertha-Keeper Oliver Christensen am Fuß von SGE-Stürmer Rafael Borré nicht die Ursache für dessen Umfallen war, sei "kein Strafstoß die bessere Entscheidung", so Wagner. Anders sieht das hingegen Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer. Der tadelt in der Bild am Sonntag, dass der VAR gar nicht erst hätte eingreifen sollen. "In Berlin macht der Schiedsrichter durch das unnötige Eingreifen des Video-Assistenten aus einer richtigen eine falsche Entscheidung", so Kinhöfer.