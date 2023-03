Reschke nimmt Uefa in die Pflicht

Eintracht-Vorstand Philipp Reschke sieht in der Ticket-Posse rund um das Spiel der Frankfurter in Neapel auch die Uefa in der Pflicht. "Die Uefa ist ein Stück weit Gefangener der eigenen Regularien, da staatliche Behörden Vorrang vor Verbandsrecht haben", betonte Reschke am Montag am hr-Mikrofon einerseits, erklärte aber auch: "Die Uefa ist aufgerufen, für zukünftige Fälle dieser Art gewappnet zu sein. Das funktioniert wahrscheinlich nur dadurch, in dem man das Regelwerk so anpasst, dass diese Lücke, die zweifellos bestand, so geschlossen wird, dass es keinen Domino-Effekt gibt." Die Uefa teilte am Montag auf Anfrage lediglich mit, dass sie die Entscheidung der lokalen Behörden zur Kenntnis genommen habe, mit den beiden Clubs in Kontakt stehe und die Entwicklung der laufenden Gespräche verfolge.