Reschke: Frankfurt-Fans wurden angegriffen

Rund 250 Eintracht-Anhänger sind am Mittwochnachmittag in Nepael von rund 150 ortsansässigen Tifosi angegriffen worden. Das sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke am Abend. "Es schien ein bisschen so, als hätten sich die Gruppen, die sich gesucht haben, auch gefunden. Und dann wurde das in Gang gesetzt, was wir gesehen haben", so der Justiziar. Die Polizei griff ein, Pyrotechnik flog, ein Polizeiwagen ging in Flammen auf. Ob das Frankfurter oder Neapolitaner zu verantworten hatten, könne selbst die Polizei nicht sagen. "Das Wichtigste ist, dass es keine Verletzten gibt. Weder auf Polizei-Seite noch bei den Fangruppen", so Reschke, der hofft, dass das auch so bleibt.