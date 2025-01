Krösche: Matanovic braucht Zeit

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat bei der Beurteilung von Stürmer Igor Matanovic Geduld angemahnt. "Er hat einen Entwicklungsschritt gemacht, um konkurrenzfähig zu sein. Jetzt muss er sich an die Bundesliga gewöhnen, das ist ein ganz normaler Prozess", sagte Krösche in einer Medienrunde am Dienstag. Matanovic brauche Zeit. "Du hast gute Spiele dabei und nicht so gute. Das ist normal." Matanovic ist 21 Jahre alt und hat nach einer starken Zweitliga-Saison in Karlsruhe in dieser Spielzeit sein Bundesliga-Debüt für die Eintracht gefeiert. In 13 Einsätzen hat er dabei ein Tor erzielt.