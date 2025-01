Wahi erstmals im Eintracht-Training

Neuzugang Elye Wahi wird am heutigen Dienstag erstmals am Training von Eintracht Frankfurt teilnehmen und seine neuen Mitspieler auch auf dem Platz kennenlernen. Besonders groß ist die Vorfreude auf seinen Sturmpartner Hugo Ekitiké, wie er in einem vereinseigenen Interview verriet. "Ich kenne Ekitiké sehr gut, wir haben zur gleichen Zeit in der Ligue 1 gespielt. Ich bin sehr froh, dass ich an seiner Seite spielen kann", betonte er. Wahi, der von Olympique Marseille zur Eintracht wechselte, wird am Dienstag in einer Pressekonferenz (13.30 Uhr) offiziell vorgestellt.