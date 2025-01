Bericht: ManCity macht Marmoush Angebot

Manchester City soll scharf auf Omar Marmoush sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Das Portal Foot Mercato will nun sogar erfahren haben, dass der Pep-Guardiola-Club bereits mit dem Ägypter Kontakt aufgenommen und über einen Wechsel im Sommer gesprochen hat. Marmoush soll das Angebot äußerst wohlwollend aufgenommen haben. Der 25-Jährige, der in der laufenden Bundesligasaison in 15 Spielen starke 13 Tore erzielt hat, wird immer wieder mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Zuletzt hatte Marmoush aber zumindest einen Transfer in diesem Winter ausgeschlossen. "Was in ferner Zukunft passiert, interessiert mich jetzt noch nicht", sagte der Ägypter kurz vor dem Jahreswechsel.