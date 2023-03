Lieberknecht rechnet mit emotionaler Arminia

Torsten Lieberknecht ist sich sicher, dass der Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (13 Uhr) einen Effekt haben wird. "Ein Trainerwechsel soll immer auch Emotionalität schaffen. Uwe Koschinat und Arminia Bielefeld werden alles dafür tun, um den Abstiegskampf zu bewältigen. Es wird also am Samstag hochemotional", sagte der Trainer von Darmstadt 98 am Donnerstag. Die Arminia habe "hervorragende Einzelspieler" in ihrem Kader: "Da sind bundesligaerprobte Jungs dabei, die zwei Jahre lang Erfahrung in der ersten Liga gesammelt haben."