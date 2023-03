FCK will die Lilien ärgern

Der 1. FC Kaiserslautern will sich beim Zweitliga-Topspiel am Samsta (20.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 nicht verstecken. "Wir wollen einen großen Beitrag dazu leisten, dass das ein sehr gutes Fußballspiel wird am Samstag. Es wird sicherlich zur Sache gehen, beide Mannschaften werden sich nichts schenken", erklärte Lautern-Coach Dirk Schuster im Gespräch mit dem hr-sport. "Wir werden sicherlich ein wenig leiden müssen, wollen die Lilien aber ärgern." Der FCK ist aktuell Sechster und spielt als Aufsteiger bislang eine starke Saison. "Wir hoffen, dass wir, am besten schon am Samstag in Darmstadt, unser 40-Punkte-Ziel erreichen können, um auch im nächsten Jahr in der 2. Liga zu spielen", so Schuster weiter.